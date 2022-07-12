Kulüp başkanı çivili çeteye yardımdan sorgulandı

Balıkesir'de polis ekiplerinin operasyon düzenlediği çivili düzenek kuran suç çetesine büyük darbe vurulurken, ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Polisi şaşırtmak için her yolu deneyen ve çivili düzeneğin yanı sıra yarış motoru kullanan çeteye yardım ve yataklık suçundan Balıkesirspor Kulübü eski başkanı Özgür Yılmaz'ın da gözaltına alındığı ortaya çıktı. Doktor raporu alındıktan sonra Emniyette sorgulanan eski kulüp başkanı Özgür Yılmaz'ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Çete reisinin takipten kaçarken, çivi düzeneği yanı sıra, araçtan inip motorsikleti kullanan bir sürücünün yardımı ile kaçmaya çalıştığı da ileri sürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Operasyon kapsamında yakalanan ve haklarında 5 yıl ile 30 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.A.T, K.İ. ve L.K. adliyedeki işlemlerinin ardından Kepsut Cezaevine teslim edilmişlerdi.



FATİH ŞENDİL

Çivili çete