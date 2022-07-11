Çivili çete

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Silahla Yaralama, İşyeri Kurşunlama, Tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Susurluk, Manyas ve Gönen'de 100'e yakın polisin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda, aralarında kesinleşmiş 30 yıla yakın hapis cezası bulunan 3 kişinin de bulunduğu 5 şüpheli göz altına alındı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 102 tabanca fişeği ele geçirildi.



Suç örgütünün üç üyesi A.A.T, K.İ. ve L.K, Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.



KOLTUĞUN ALTINDA BULUNDU

Polis gözaltına aldığı zanlıların otomobillerinde ele geçirilen çivili düzenekler ise herkese 'pes' dedirtti. Arabalarda şoför koltuğunun altında üçlü çivili düzenek bulan polisler, zanlıların bunları kovalamaca sırasında polis arabalarının lastiklerini patlatmak için kullandıklarını belirledi. Zanlıların verdiği ifadelerde, çivili düzenekleri Hollywood filmlerindeki kovalamaca sahnelerinde gördüklerini, takip sırasında yakalanmamek için yollara attıklarını itiraf ettikleri kaydedildi.



Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve 102 tabanca fişeği de ele geçirildi



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Ayrıcı zanlıların ev ve işyerlerinde de arama yapan polis ekipleri, 1 adet 68.000 TL tutarında çek ele geçirdi. Haklarında 5 yıl ile 30 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.A.T, K.İ. ve L.K. adliyedeki işlemlerinin ardından Kepsut Cezaevine teslim edildi. Öte yandan, çetenin diğer üyeleri hakkında arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL