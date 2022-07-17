Düğünde katliam: 3 ölü 5 ağır yaralı

BALIKESİR'İN Bigadiç ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde aralarında husumet bulunan aile üyeleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Bigadiç ilçesi kırsal Güvemçetmi Mahallesi'nde meydana geldi. Güvemçetmi Mahallesi'nde düzenlenen bir sünnet düğününe Macarlar Mahallesi'nden kişiler de katıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ARALARINDA daha önceden husumet bulunan 2 aile üyeleri düğünde karşılaşınca, kavga çıktı. Taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafında yapılan kontrolde S.Y., A.Y. ve A.S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 yaralı ise ambulanslarla Balıkesir Şehir Hastanesine ve Balıkesir Tıp Fakültesine götürüldü. Ağır yaralı 5 kişinin tedavisi devam ederken, jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ■ SUAT SALGIN