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Haberler Balıkesir Erdek'ten acı haber: 4. kattan düşen genç yaşam mücadelesi veriyor

Erdek'ten acı haber: 4. kattan düşen genç yaşam mücadelesi veriyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleşen kazada bir otelin 4. katından düşen Mert Öğrenir (22), 112 Acil Ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu bilenen talihsiz genç, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

İHA

18.07.2022, 16:35 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022, 16:37

Erdek’ten acı haber: 4. kattan düşen genç yaşam mücadelesi veriyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir otelin 4. katından aşağıya düşen Mert Öğrenir (22) ağır yaralandı.
112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınan İstanbul Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Öğrenir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, annesini yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kaybeden Mert Öğrenir'in babası Hasan Öğrenir de 2014 yılında Karşıyaka'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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