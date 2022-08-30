Tatilcilerin tercihi Marmara’nın incisinden yana: Erdek sezondan memnun

Arslan, "Erdek, son 10 yılın en parlak turizm sezonunu geçiriyor. Doluluk oranı çok yüksek. Sektör içinde yaşayan herkes çok memnun. Geçen yıl, müsilaj nedeniyle kötü bir sezon geçirmiştik. Ancak bu yıl, Erdek'in tertemiz denizi, doğası ve havası, özellikle İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'den gelen vatandaşlarımızı kendine çekti.

Bu arada, Erdek Körfezi'nde balık çeşitlerinin de arttığını memnuniyetle görüyoruz. Önceki yıllarda azalan kalkan ve kırlangıç gibi balıklar da yeniden görülmeye başlandı. Ancak yetkililerden, Erdek Körfezi'nde, başta trol olmak üzere yasak avlanmalar konusunu çok daha iyi denetlemeleridir" dedi.