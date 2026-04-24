Buca ve Karşıyaka belediyelerinde iş bırakma eylemi: Sözleşme var, ödeme yok!

Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, kazanılmış hakların geriye alınmasının yasal ve ahlaki olmadığını dile getirdi. Bozat, "Buca ve Karşıyaka belediyelerinde yaşanan bu süreç, tüm belediye çalışanlarını yakından ilgilendirmektedir. Toplu sözleşme masada biten bir onurdur, bir haktır. Atılan imzanın arkasında durulması erdemdir. Sosyal denge tazminatlarının kesilmesi, kazanılmış hakların geriye götürülmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değildir. İş barışını bozmayın, çalışanların alın terinin karşılığını zamanında ve eksiksiz ödeyin" diye konuştu.





Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, toplu sözleşmelerin birkaç kişinin kararına bırakılamayacağının altını çizdi. Filiz, "Belediye önlerinde eylemler düzenliyoruz. Karşıyaka'da sözleşme askıya alındı, Buca'da ise imza altına aldığımız sözleşmemiz geri çekildi. Buca'da her memurun ortalama 270 bin lira alacağı bulunuyor. Bunu asla kabul etmiyoruz. İmza altına alınan toplu sözleşme tek taraflı olarak asla geri çekilemez. Toplu sözleşmelerimizin birkaç kişinin vereceği kararla ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Her türlü demokratik, meşru ve hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar ise krizin faturasının emekçilere kesilemeyeceğini belirtti. Bekar, "Bu uygulamanın emeğe, alın terine ve hukuka açıkça bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Belediyelerde bir kriz varsa, bunun sorumlusu memur emekçileri değildir. Sosyal denge tazminatlarımızın ve içerideki alacaklarımızın bir an önce eksiksiz olarak ödenmesini talep ediyoruz. Haksız uygulamalardan geri adım atılmazsa mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sonuç alınamaması durumunda eylemlerimizi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Binası önünde devam ettireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Basın açıklamasının ardından Buca Belediyesi memurları oturma eylemi gerçekleştirdi.