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Haberler Balıkesir Balıkesir'de ortalığın savaş alanına döndüğü kazada polis ağır yaralandı!

Balıkesir'de ortalığın savaş alanına döndüğü kazada polis ağır yaralandı!

Balıkesir'e bağlı Havran ilçesinde gerçekleşen kaza, H.K. idaresinde komyonet ile polis memuru Ü.E. yönetimindeki sivil görevli polis aracının çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle polis aracında yolcu olarak bulunan polis memuru H.B.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazazedeyi vakit kaybetmeden hastaneye kaldırdı. H.B.B.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İHA

08.10.2022, 16:25

Balıkesir'in Havran ilçesinde kamyonet ile sivil görevli polis aracı çarpıştı kazada bir polis memuru ağır yaralandı.

Balıkesir’de ortalığın savaş alanına döndüğü kazada polis ağır yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, polis memuru Ü.E. yönetimindeki 17 UT 309 Plakalı Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ve Balıkesir'e görevlendirilen otomobil ile H.K. yönetimindeki 10 GA 361 plakalı kamyonet Büyükdere ışıklığı kavşağında çarpıştı.

Balıkesir’de ortalığın savaş alanına döndüğü kazada polis ağır yaralandı!

Kazada polis aracı içinde yolcu olarak bulunan Polis Memuru H.B.B. ağır yaralandı. Yaralı polis memuru 112 Sağlık Ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Balıkesir’de ortalığın savaş alanına döndüğü kazada polis ağır yaralandı!

Polis Memuru H.B.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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