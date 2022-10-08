Balıkesir’de ortalığın savaş alanına döndüğü kazada polis ağır yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, polis memuru Ü.E. yönetimindeki 17 UT 309 Plakalı Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ve Balıkesir'e görevlendirilen otomobil ile H.K. yönetimindeki 10 GA 361 plakalı kamyonet Büyükdere ışıklığı kavşağında çarpıştı.