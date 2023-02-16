Depremzedenin uyku tulumu Balıkesir’den

BALIKESİR Olgunlaşma Enstitüsü depremzedeler için kolları sıvadı. Deprem bölgesinin de büyük ihtiyaç olan uyku tulumları Balıkesir'de olgunlaşma enstitüsünde hazırlanıp, gönderiliyor. Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü Kurucu Müdürü Süreyya Eray, "Milletçe hepimizi derinden sarsan deprem felaketinde devletimizin sağlamış olduğu imkânları sonuna kadar kullanmak zamanıdır. Hazırlık ve planlamalarımızın ardından öncelikle sanayi tipi dikiş makinesi, overlok makinesi kullanabilen gönüllülerimizle bir araya geldik. 'Gün birlik olma günüdür' diyerek uyku tulumlarımızın dikimine başladık. İlk gün itibarı ile dikimi tamamlanan uyku tulumlarını, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Kahramanmaraş ilimize gönderdik. Çalışmalarımız bundan sonra da Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün desteği ve yönlendirmeleri ile artarak devam edecektir. Kurum olarak hedefimiz, üretimimizi artırıp diğer illerimizin ihtiyaçlarına da bir nebze olsun fayda sağlayabilir" dedi.

SUAT SALGIN