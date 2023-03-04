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Haberler Balıkesir Balıkesir'de feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı sürücü araçta sıkıştı

Balıkesir'de feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı sürücü araçta sıkıştı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde şehirlerarası otobüs terminali kavşağında tır, otomobil ile çarpıştı. Sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü K, ambulans ile Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

04.03.2023, 08:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023, 09:44

Balıkesir’de feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı sürücü araçta sıkıştı

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale - İzmir karayolu Burhaniye şehirlerarası otobüs terminali kavşağında O Ş.'nin kullandığı 42 DMC 85 plakalı tır ile İ. K. yönetimindeki 10 YS 187 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrasında olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü K, ambulans ile Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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