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Haberler Balıkesir Balıkesir'de milyonluk dolandırıcılık! 3 şüpheli gözaltında

Balıkesir'de milyonluk dolandırıcılık! 3 şüpheli gözaltında

Balıkesir'de 4 ilçede 22 besici karşılıksız çek ve senetlerle 3 milyon 100 bin lira dolandırıldı. Yapılan aramalarda 18 boş çek karnesi ve 6 yazılı senet ele geçirildi.

AA

30.03.2023, 15:37

Balıkesir’de milyonluk dolandırıcılık! 3 şüpheli gözaltında

Altıeylül, Susurluk, Karesi ve Dursunbey ilçelerinde, hayvan sattıkları kişiler tarafından dolandırıldıklarını iddia eden bazı besiciler jandarmaya başvurdu.

Yapılan incelemelerde, 22 besicinin 3 milyon 100 bin lira dolandırıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine besicilerden karşılıksız çek ve senetlerle hayvan aldığı iddia edilen İ.Z. (61), eşi A.Ö. (58) ve çocukları K.Z. (28) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 boş çek karnesi ve 6 yazılı senet ele geçirildi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Balıkesir merkezli dolandırıcılara yönelik operasyonda 103 kişi gözaltına alındı

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