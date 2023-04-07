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Haberler Balıkesir Balıkesir Edremit'te 2 şahıs bisiklet hırsızlığından tutuklandı

Balıkesir Edremit'te 2 şahıs bisiklet hırsızlığından tutuklandı

Balıkesir Edremit ilçesinde meydana gelen bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayı sonrası emniyet güçleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda 2 şahıs gözaltına alındı ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

07.04.2023, 18:11

Balıkesir Edremit’te 2 şahıs bisiklet hırsızlığından tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığından gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.



Edremit'in Altınkum Mahallesi 2093 Sokak üzerinde meydana gelen bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayı gerçekleştirildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.



Şüpheliler K.Ö. ve O.Ö. çalmış oldukları elektrikli bisiklet ile birlikte Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen K.Ö. ve O.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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