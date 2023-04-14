Balıkesir Ayvalık’ta deniz patlıcanı operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.



Deniz dibinin akciğerleri olarak tanımlanan deniz patlıcanlarının yasa dışı yollarla avlanarak, deniz canlılarının sürdürülebilirliğine zarar verilmesine yönelik faaliyetlerle amansız mücadelesini sürdüren Sahil Güvenlik, Ayvalık'ta deniz patlıcanı avcılığı yaptığını belirlediği 3 kişiyi suçüstü yakaladı. 3 şahsa toplam 14 bin 564 lira ceza kesen Sahil Güvenlik, gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, şahıslara ait 1 adet ruhsatsız ahşap tekne ile 1 takım dalış kıyafeti ve yasa dışı avcılıkta kullanılan materyallere el koydu.



Operasyonda yasa dışı avlanan 1 ton civarındaki deniz patlıcanlarını da denize geri döken Sahil Güvenlik, "Mavi Vatan" olarak nitelendirilen Anadolu'nun dört bir yanındaki denizlerde, canlı deniz kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması adına yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadeleye hız kesmeden devam edileceğini bildirdi.

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