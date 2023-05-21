  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Jeotermal serada 10 bin kök çilek dikildi

Jeotermal serada 10 bin kök çilek dikildi

21.5.2023

Gazete

Jeotermal serada 10 bin kök çilek dikildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 20 km uzaklıktaki Hisaralan bölgesinden özel hat ile getirilen Jeotermal enerji, sebze ve meyve kurutmasında kullanılıyor. Konut ısıtması sonrasında deşarj edilen jeotermal suyun değerlendirilmesi adına da bin metrekarelik örnek sera yapıldı. Sındırgı Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı tamamlanan serada 10 bin kök çilek dikimi gerçekleştiriliyor. Serada yetiştirilen çilekler aynı zamanda bölgede bulunan Jeotermal kurutma tesisinde kurutulup ambalajlanarak katma değeri yüksek ürünler haline getirilecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA