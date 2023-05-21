Jeotermal serada 10 bin kök çilek dikildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 20 km uzaklıktaki Hisaralan bölgesinden özel hat ile getirilen Jeotermal enerji, sebze ve meyve kurutmasında kullanılıyor. Konut ısıtması sonrasında deşarj edilen jeotermal suyun değerlendirilmesi adına da bin metrekarelik örnek sera yapıldı. Sındırgı Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı tamamlanan serada 10 bin kök çilek dikimi gerçekleştiriliyor. Serada yetiştirilen çilekler aynı zamanda bölgede bulunan Jeotermal kurutma tesisinde kurutulup ambalajlanarak katma değeri yüksek ürünler haline getirilecek.

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