Koltuğa yapıştılar!

Son seçimden de hezimetle ayrılan CHP'nin tabanında büyük bir değişim beklentisi oluştu. Özellikle HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimi kaybeden ve daha önce de 12 seçim kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa baskıları sürüyor. Kılıçdaroğlu ise, istifa baskılarını savuşturmak için Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alan genel başkan yardımcılarının tamamına yakınını değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmamasına tepkiler sürerken CHP'de 7, 6, 5 ve 4 dönem milletvekili yapan ve koltuğu bırakmayan çok sayıda milletvekili olduğu da ortaya çıktı.

ÖZTRAK HANEDANLIĞI

CHP'de 2 isim 7 dönemdir, 3 isim 6 dönemdir, 7 isim 5 dönemdir ve 14 isim de 4 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Kılıçdaroğlu değişim beklentisini savuşturmak istese de milletvekili listesinde yıllardır yer alan bu isimler de parti seçmeninin değişim beklentisinin göz ardı edildiğini gözler önüne serdi. CHP lideri MYK'nın tamamına yakınını değiştirmesine rağmen Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan yine vazgeçemedi.

Bu arada Öztrak'ın babası ve dedesine uzanan bir silsile ile CHP'de adeta hanedanlık kurduğu ortaya çıktı. Öztrak'ın deşifre olan akrabalık ilişkileri herkesi hayrete düşürdü. Babası ve dedesi CHP'li İsmet İnönü ve Bülent Ecevit'in en yakınında bulunmuş olan Faik Öztrak'ın ailesi 1 asırdır devlet ve CHP kadrolarında yer alıyor. Örneğin CHP'li Faik Öztrak'ın dedesi eski İçişleri Bakanı Mustafa Faik Öztrak sekiz dönem CHP milletvekilliği yaptı. Babası Orhan Öztrak ise İsmet İnönü dönemi İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişiydi. Orhan Öztrak, ayrıca, Bülent Ecevit'in Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nı yaptı. Baba Öztrak, Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idamına da "evet" diyenler arasındaydı.

İŞTE O İSİMLER

7 DÖNEMDİR VEKİL OLANLAR

CHP İstanbul Milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Engin Altay

6 DÖNEMDİR VEKİL OLANLAR

TEKİRDAĞ Milletvekili Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün.

5 DÖNEMDİR VEKİL OLANLAR

MANİSA Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu.

4 DÖNEMDİR VEKİL OLANLAR

ANKARA Milletvekili Murat Emir, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Bursa Milletvekili Nur Hayat Altaca, Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu.