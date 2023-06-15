Kırılan vinç kolunun altında kalan bir adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesinde bir şantiye alanında vincin kaldırma kolu kırıldı. Yaşanan kazada şantiyede bulunan ve Afgan uyruklu olduğu değerlendirilen ismi tespit edilemeyen bir kişi kırılan vinç kolunun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliğince kazada yaralanan Ş.C. kurtarılıp 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı S.C. ambulans ile Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada hayatının kaybeden kişinin kimlik tespiti ve otopsi işlemlerinin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.