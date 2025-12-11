Fenerbahçe kaptanı Yandaş’ın mesajları ortaya çıktı: ‘Abi 5 bin atar mısın bahis yapayım’

Yandaş'ın da tam bu esnada, Fenerbahçe'nin rakiplerinin kullandığı bir söylem olan "Aynen tek eğlence Fenerbahçe" ifadeleriyle Dikmen'e cevap veriyor.





8 Ocak 2025 tarihinde ise Yandaş'ın, "Abi 5 bin atar mısın Bilyoner'e basim. Ben sana yollayayım yarın olur mu" dediği, Dikmen'in ise "Ne yollaması bir sürü borcumuz var" dediği, Yandaş'ın ise "Yav o önemli değil. Bodruma basacağım çevirir diye" dediği görüldü.