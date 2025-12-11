Fenerbahçe kaptanı Yandaş’ın mesajları ortaya çıktı: ‘Abi 5 bin atar mısın bahis yapayım’

Son dakika haberi… Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma dosyasında Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın, arkadaşı Ersen Dikmen'le yaptığı WhatsApp mesajlaşmaları olay oldu. İşte Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın arkadaşıyla olan konuşmaları…
'TEK EĞLENCE FENERBAHÇE'
Mert Hakan Yandaş'ın 28 Aralık 2024 tarihindeki konuşmanın bir bölümünde yatan bir kuponundan bahsettiği, Dikmen'in ise, "Bir de fark yemiş" dediği, Yandaş'ın ise "İnanılmaz ya" dediği görüldü.
Mesajlaşmanın devamında Dikmen, "Neyse artık konu kapanmıştır" dediği, Yandaş'ın ise "Evet bitmiştir" dediği belirlenirken Dikmen, "Başka eğlence buluruz" ifadesini kullanıyor.
Yandaş'ın da tam bu esnada, Fenerbahçe'nin rakiplerinin kullandığı bir söylem olan "Aynen tek eğlence Fenerbahçe" ifadeleriyle Dikmen'e cevap veriyor.
8 Ocak 2025 tarihinde ise Yandaş'ın, "Abi 5 bin atar mısın Bilyoner'e basim. Ben sana yollayayım yarın olur mu" dediği, Dikmen'in ise "Ne yollaması bir sürü borcumuz var" dediği, Yandaş'ın ise "Yav o önemli değil. Bodruma basacağım çevirir diye" dediği görüldü.
Bunun üzerine Dikmen'in "Gönderdim" dediği, Yandaş'ın da "6.70 oran. Bağırdım tesiste oynayın kazanın diye" ifadesini kullandığı görüldü.
Yandaş'ın konuşmalarının bir kısmında ise, "Konuşmaları sil abi" dediği, Ersen Dikmen'in ise "Siliyorum" dediği kayıtlara geçti.