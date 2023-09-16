Piknik dönüşü otomobil çarptı

Balıkesir'de meydana gelen kazada karşıya geçmek isteyen iki kadın can verdi. Olay, 13 Eylül'de saat 20.00 sıralarında BandırmaÇanakkale kara yolu kırsal Bezirci Mahallesi'nde yaşandı.

KARŞIYA GEÇECEKLERDİ

S.K.'nin (53) kullandığı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçen Sevgi Akdağ ile Zülfiye Demirci'ye çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ise yetersiz kaldı.

Bandırma'da kara yolundan karşıya geçerken otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren Zülfiye Demirci ile Sevgi Akdağ'ın, 3 arkadaşlarıyla birlikte Gölyaka Mahallesi'nde gittikleri piknikten döndükleri ve arkadaşlarının otomobilinden inerek, Gönen ilçesine gidecek otobüse binmek için karayolundan karşıya geçmek istedikleri belirtildi. Bu sırada S.K. kontrolündeki otomobil iki kadına çarptı.

TOPRAĞA VERILDILER

KAZAYI gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Son nefeslerini veren 2 çocuk annesi Zülfiye Demirci'nin Gönen'de, yine 2 çocuk annesi olan Sevgi Akdağ'ın Edincik Mahallesi'nde defnedildiği öğrenildi. Gözaltına alınan otomobil sürücü S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.