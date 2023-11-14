  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir Ayvalık'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu! 21 şüpheli yakalandı

Balıkesir Ayvalık'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu! 21 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. 18 yabancı uyruklu ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

AA
Balıkesir Ayvalık’ta göçmen kaçakçılığı operasyonu! 21 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 18 yabancı uyruklu ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 3 araca yönelik operasyon düzenledi.

Araçlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası ve sonrasında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 18 Afganistan uyruklu ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı, gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

Göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 610 lira ve 100 avroya el konuldu, 3 araç yediemin otoparkına çekildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA