“Altıeylül Teknofest’te geleceğimiz emin ellerde”

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de teknoloji tutkunlarına kapılarını açtı. Altıeylül Belediyesine bağlı Çocuk Üniversitesi'nde geçen yıl başarılı olan 43 öğrenci de İzmir'de ki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılım sağladı. Altıeylül Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar etkinlik alanına götürüldü. Altıeylül Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nin başarılı 43 öğrencisi; keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne gösterileri gibi etkinliklerin de yer aldığı TEKNOFEST'te çeşitli etkinliklere katıldılar. Öte yandan Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması'nı da izleme fırsatı bulan ve ilk kez İzmir'de düzenlenen etkinlikte Çocuk Üniversitesi öğrencileri bilgilerine bilgi katma fırsatı yakaladı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'da İzmir'de açılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Belediye bünyesinde ki Çocuk Üniversitesi öğrencileriyle birlikte ziyaret etti. Başkan Avcı, "Büyüyen, gelişen Türkiye'nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini bugün burada bir kez daha gördük. Türkiye'nin teknolojik alanlarda dünyada söz sahibi olmasına büyük katkı sağlayan organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

TEKNOFEST GENÇLİĞİ

Başkan Avcı, "Belediyemizin bünyesinde bulunan ve çocukların eğitimi açısından büyük destek olan Çocuk Üniversitesi'nde eğitim gören 43 öğrencimizle Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılım sağladık. Çocuklarımız festival alanında çocuklarımız bilgilerine bilgi kattılar" dedi.