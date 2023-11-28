Büyükşehir’den Balıkesir ticaretine önemli katkı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Yücel Yılmaz ile BALOSB yönetiminin girişimleriyle 3 kat büyüyen Türkiye'nin sayılı organize sanayi bölgelerinden BALOSB'de, 10 lojistik firmasının bulunduğu alandaki 55 araçlık TIR Otoparkı, yetersiz gelmesi üzerine kapasitesi artırılarak yenilendi.

LOJİSTİK FİRMALARI FERAHLADI

Son yıllarda BALOSB'de faaliyet gösteren firmaların sayılarının ve iş hacimlerinin artması ile mevcut alanda bulunan araç parkı ve tesisler yetersiz kalması dolayısıyla 120 TIR/Kamyon kapasiteli olarak tesisler dâhil 43 dönüm arsa üzerine kurulan TIR Otoparkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Lojistik firmalarının refah ve verimli bir ortamında çalışabilmeleri, daha fazla araca ulaşabilmeleri, uygun fiyatlarla taşıma, özel şartlar belirleme, nakliye işlemlerini hızlıca sonuçlandırabilmeleri için gerçekleştirilen yatırım kapsamında; 10 adet ofis, şoförler için tuvalet-duş, kafeterya, güvenlik kulübesi de bulunan tesisler de hizmete alındı. 125'er metrekare olarak 2 katlı inşa edilen ofisler ve diğer yapılar toplam 2 bin 290 metrekare alanda yer alıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Konut A.Ş tarafından yapılan TIR Otoparkı ve tesislerin yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve asfaltlama çalışmaları da tamamlandı.

"HEDEFİMİZ; BÜYÜYEN VE GELİŞEN BALIKESİR"

BALOSB'YE; yurtiçi ve yurtdışından birçok firmanın TIR'ının geldiğini ve burada üretilen ürünleri taşıdıkları için önemli olduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve BALOSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Yücel Yılmaz "Buraya Gümrük Müdürlüğünü yaparken hedefimiz; büyüyen ve gelişen Balıkesir'in vizyon işler yapması oldu. BALOSB'nin ulaşımını da kolaylaştırmak için de 3 etaplı yol çalışmamız oldu. İlk 2 etabı bitti, 3. Etap tamamlanmak üzere. Buradaki tüm çalışmalarımız bir vizyonun yansıması, sürdürülebilirliği yakalamak için çalışıyoruz. Organize Sanayimiz bu yeni yüzüyle dış kaplamasından kullanım alanlarına kadar kentimizle uyumlu bir şekilde şekillendirildi. Önce mekâna siz şekil verirsiniz, sonra mekânlar size şekil verir. TIR parkımız, hayırlı olsun" dedi.