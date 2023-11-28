Kadim lezzetlerin kitapları bir kez daha finalde

Balıkesir'in yöresel ve geleneksel peynirlerinin kayıt altına alındığı "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, uluslararası kitap yarışması Gourmand Cookbook Award 2019'da peynir ve süt ürünleri kategorisinde dünyanın en başarılı kitabı seçilmişti. Bu yıl ise, Balıkesir'in zeytin ve ekmek varlığının kayıt altına alındığı gastronomi kültür serisinin devamı "Zeytin Ülkesi Balıkesir" ve "Ekmek Şehri Balıkesir" kitapları da 2023 Gourmand Awards'da finale kaldı.

GELECEĞE AKTARIM

Kitaplar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın desteğiyle, Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur tarafından yazıldı. 2020-2023 yılları arasında yazılan kitapların amacı, kadim gıdalarımız zeytin ve ekmeğin, peynirde olduğu gibi Balıkesir'deki varlığına ışık tutarak, geleceğe aktarımını sağlanması ve uluslararası değere dönüşmesi için öncü çalışmalara ilham olması. Dereceye giren kitaplarla, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta gerçekleştirilecek olan ödül töreninde ülkemiz temsil edilecek.