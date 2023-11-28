Konakpınar Gençlik Merkezi hizmete girdi

ALTIEYLÜL Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Biz besmele çektiğimizde 31 Mart 2019'da yeni döneme başladığımızda kazandırmak istediğimiz projeleri bir bir hayata geçirmek için yola çıkmıştık. 5 projenin açılışını bu süreçte gerçekleştirdik" diye konuştu.

GENÇLERİ BULUŞTURDU

Başkan Avcı, Konakpınar Gençlik Merkezi ile ilgili olarak; önce hayal ettik, çok çalıştık ve böyle değerli bir eseri Altıeylül'ümüze kazandırdık. Gençlerimizin ve hemşehrilerimizin doğayla baş başa çeşitli aktivitelerle vakit geçirebileceği tesisimiz bugün ilk misafirlerini ağırlıyor. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Gençlerin doğayla iç içe kamp yapabileceği merkezde, 8 odalı otel binası, restoran ve 12 Ahşap Ev bulunuyor.

EĞİTİM VE EĞLENCE

ALTIEYLÜL Belediye Başkanı Hasan Avcı, Konakpınar Gençlik Merkezi'nin gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların faydalanacağını ifade etti. Konakpınar Gençlik Merkezi'ne gelen çocuklar öncesinde eğitmenlerin eşliğinde izcilik, kamp yapma, çevre temizliği konularında dersler verildi. Çocuk Üniversitesinden mezun olan 33 öğrenci akşam yakılan kamp ateşinin başında şarkılar söyledi. Ardından ahşap evlerde istirahate çekilen öğrenciler, sabahın ilk ışığında doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.