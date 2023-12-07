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Haberler Balıkesir Balıkesir ve Çanakkale'de eş zamanlı şafak operasyonu: Terör propagandası yapan 4 kişi yakalandı

Balıkesir ve Çanakkale'de eş zamanlı şafak operasyonu: Terör propagandası yapan 4 kişi yakalandı

Balıkesir ve Çanakkale’de eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 kişi yakalandı.

İHA
Balıkesir ve Çanakkale’de eş zamanlı şafak operasyonu: Terör propagandası yapan 4 kişi yakalandı

Balıkesir'de DHKP/C - TKP/ML-THKP/C- THKO- DEV-YOL silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan iş birliği çalışmaları devam ediyor.

Silahlı Terör Örgütlerinin sosyal medya paylaşım sitelerinde propagandasının yapılması adına paylaşımlarda bulunan, yorum yapan, faaliyetlerini meşru gösteren, terör örgütlerini övücü ve sahiplenici mahiyette paylaşımlar yapan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar ile Balıkesir'de Karesi ve Edremit ilçeleri ile Çanakkale'de Ayvacık ilçesinde ikamet eden 4 şahıs bu sabah ikametlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

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