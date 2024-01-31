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Haberler Balıkesir Balıkesir'de terör örgütü adına bilgi toplayarak keşif yapan şüpheliler yakalandı

Balıkesir'de terör örgütü adına bilgi toplayarak keşif yapan şüpheliler yakalandı

Balıkesir'de terörle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Kritik yerler ve güvenlik güçlerinin bulunduğu noktalarla ilgili bilgi toplayıp, fotoğrafladıkları, keşif ve gözetleme yapıp, koordinatları aldıkları belirlenen terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren 6 şüpheli yakalandı.

DHA
Balıkesir’de terör örgütü adına bilgi toplayarak keşif yapan şüpheliler yakalandı

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. Bu kapsamda Suriye uyruklu Nuri El A., Mecit EL A., Hammadi EL C., Yasir Halid E.A., İbrahim EL C., Eyhem El A.'nın, Balıkesir'deki kritik yerler ve güvenlik güçlerinin bulunduğu noktalarla ilgili bilgi toplayıp, fotoğrafladıkları ayrıca keşif, gözetleme yaparak koordinatları aldıkları tespit edildi.

Çalışmada ayrıca şüphelilerin elde ettikleri verileri PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'nin sözde istihbarat birimlerine iletildiği anlaşıldı. Bir kağıt geri dönüşüm fabrikasında çalıştıkları tespit edilen şüpheliler, iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan aynı iş yerinde bulunan ve kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 9 Suriye uyruklu kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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