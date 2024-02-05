Önce beraat sonra hapis

Balıkesir'de 2021 yılında, 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, kendisine sürekli şiddet uygulayıp, ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği eşi Murat Aydın'ı pompalı tüfekle evlerinin avlusunda öldürdü. Cinayet sonrası yakalanıp, tutuklanan Rümeysa Aydın hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 7,5 ay süren yargılama sonrası mahkeme heyeti, 4 Mart 2022'deki karar duruşmasında 'meşru müdafaa' kapsamında Rümeysa Aydın'a beraat kararı verip, tahliye etti.

İTİRAZ GEREKÇESİ

Cumhuriyet savcısı ile Murat Aydın'ın ailesinin avukatlarının itirazı sonucu dava dosyası, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Duruşmada savcının itiraz gerekçesi okundu. Gerekçede, "Yaşanan olay bir bütün halinde düşünüldüğünde, sanık istese evde bulunan tüfekle de eylemi gerçekleştirebileceği gibi, maktul evden çıktıktan sonra, evde bulunan tüfeği almak yerine olay yerinden ayrılabilirdi. Sanığın 'eşe karşı haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan' cezalandırılması gerekmektedir" denildi.

'KENDİMİ İHBAR ETTİM'

Rümeysa Aydın yaptığı savunmada, "Olay günü Murat eve gelip, telefonumu karıştırdıktan sonra, kendi kafasına vurup, 'Sen beni biriyle aldattın. Sen bittin, son duanı et' dedi. Bahçeye çıkıp, araca yöneldi. Araçta olan tüfeği alıp, geleceğini düşündüm. Bunun üzerine evdeki tüfeği aldım. Elimdeki tüfeği almaya çalıştı. Dolu olduğunu bilmediğim tüfeğin tetiğine parmağım gitti. Yere düştüğünü görünce 112'yi aradım, kendimi ihbar ettim" dedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, oy birliği ile beraat hükmünü bozarak, Aydın'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, 'haksız tahrik' ve sanığın duruşmadaki 'iyi hali'ni dikkate alarak bu cezayı 10 yıl 10 aya düşürerek, adli kontrol şartı verdiği Aydın'a yurt dışına çıkış yasağı getirdi.