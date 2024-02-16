Balıkesir’in kalbine dev meydan projesi

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kentsel ve tarihi dokuyu koruyan, yeşil ağırlıklı, şehrin kimliğini yansıtan dev bir meydan projesi için Büyükşehir Meclisi'nden oy birliği ile yetki aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin kalbi Eski Kuyumcular Mahallesi'ni yapı yoğunluğundan kurtaracak dev projeyi hayata geçirmek için gün sayıyor.

HALKIN HİZMETİNDE

Altıeylül ve Karesi Belediyesi'nin hizmet verdiği binada yıkım çalışmalarını başlatan Büyükşehir, bölgede bulunan tscilli yapılardan Subay Orduevi'ni restore ederek Kuvayı Milliye ve Atatürk Müzesi, Astsubay Orduevi'ni ise Sanat Merkezi olarak halkımızın hizmetine sunmak için kolları sıvadı. Alanda bulunan iki katlı Askeri gazino yıkılarak yeşil alan yapılacak. 10 dönümden fazla bir alan üzerinde ortaya çıkacak proje ile Toplu Taşıma Merkezi, Şeyh Lütfullah Cami ile çevresi, Tarihi Tren Garı ile uyumlu bir hale gelmiş olacak. Başkan Yücel Yılmaz, "Cumhuriyet Meydanı'nı da içeren dev bir meydan projesi gerçekleştiriyoruz" dedi