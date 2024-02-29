Evin bodrumunda aslan yelesi mantarı üretiyor

BALIKESİR'DE kendi imkanlarıyla başladığı aslan yelesi mantarı üretiminde ilk mahsullerini almaya başlayan İbrahim Burak Örs, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteği ile halk eğitim merkezlerinde verdiği derslerle merkezi sinir sistemine iyi gelen ve beyin fonksiyonlarını düzenleyen aslan yelesi mantarının üretimini Balıkesir'de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

5 yıl önce mantar üretimine merak salarak başlayan İbrahim Burak Örs, Balıkesir'de aslan yelesi mantarının üretimini ilk kez gerçekleştiren isim oldu. İbrahim Burak Örs, aslan yelesi mantarının Türkiye'deki piyasa değeri ise bin 200 TL ile 2 bin TL arasında değişirken, yurt dışında 35-60 dolar arasında talep gördüğünü belirtti.