“Türkiye’nin huzuru için varız”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Balıkesir'in Erdek ilçesinde AK Parti Erdek Belediye Başkan Adayı Turhan Gün'ün seçim ofisi açılışına katıldı. 600 bin İçişleri personeli ile huzur için aralıksız çalıştıklarını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hain bölücü terör örgütü ve diğer tüm terör örgütleriyle, din istismarcısı olanlar, sol terör örgütü ayrım gözetmeden bunların tamamıyla ilgili uğraşıyoruz. İçişleri Bakanlığı huzur için vardır. O yüzden biz her gittiğimiz yerde ve her paylaşımlarımızda "Türkiye'nin Huzuru" diyoruz.

Türkiye'nin huzur için varız" dedi. Herkesin kanun önünde eşit olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Anayasa ne diyor, herkes kanun önünde eşittir. Birbirimize bir üstünlüğümüz yok. Hepimiz bu aziz devletimizin sahibiyiz. 85 milyon hepimiz eşit, biriz. Türkiye'nin huzuru, şehirlerin huzuru, ilçelerin huzuru, caddelerimizin, mahallelerimizin huzuru için İçişleri Ailesi olarak biz çalışıyoruz. Diğer kurumlarla beraber, adliyemizle, savcılıklarımızla hepsiyle beraber. Bunları yapıyoruz. Aslında huzur refah yerelde başlıyor" dedi.

TERÖRE GÖZ AÇTIRILMIYOR!

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek" denildi.

10 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nin gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösteren ve Yunanistan'dan eylem amacıyla gönderilen örgüt üyelerinin sınır geçişlerini organize ettikleri iddia edilen 10 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketine (DGH) yönelik soruşturma yürütülüyor. DGH içinde faaliyet gösteren illegal sokak eylemleri yapabilecekleri ve yönlendirebilecekleri değerlendirilen 11 şüpheli tespit edildi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.