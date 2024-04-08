SMA’lı Minik Umut’un Umut yolculuğu

Ayvalık ilçesinde yaşayan Gül Dursun (32) ile aşçı Abdülhadi Dursun'un (43) çocukları Umut'a 10 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Teşhis sonrası aile, 'Zolgensma' isimli gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattı. Kampanya sürecinde Umut'a tedavi için gerekli para toplandı. 1 Nisan'da biten kampanya kapsamında, 2 milyon dolar bağış yapıldı. Aile, Umut'un tedavi göreceği Dubai için hazırlıklara başladı. Hazırlık dönemi sürerken, Umut için aile, yakınları ve sevenleri, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı.

300 BALON UÇURULDU

Mavi balonların gökyüzüne uçurulduğu kutlamada aile, gönüllüler ve kampanyaya destek verenler, çiftlerin çocuk yapmadan önce mutlaka gen taramasından geçmeleri gerektiğine dikkat çekti. Umut bebeğin annesi Gül Dursun, bir evladın annesinin gözünün önünde eridiğini görmenin çok acı olduğunu, hiç bir annenin evlatsız kalmasını istemediğini söyledi. Kampanyada sona gelinip, toplanılan parayla biricik evladının tedavisinin başlayacağı için son derece mutlu olduğunu vurgulayan Gül Dursun, kendilerine maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti. Kendisi de kalp rahatsızlığıyla mücadele eden ve aşçılık yaparak ailesini geçindirmeye çalışan baba Abdülhadi Dursun, çok zorlu bir sürecin ardından kampanyanın mutlu bir şekilde sona ermesinden duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, "İnşallah SMA hastalığıyla mücadele eden tüm bebekler de sağlığına kavuşur. Karınca kararınca gönüllerinden kopanı yatıran herkese teşekkürler" dedi. Kutlamada 300 balonun gökyüzüne bırakılması ise renkli görüntülere sahne oldu. Minik Umut önümüzdeki günlerde tedavisi için ailesi tarafından Dubai'ye götürülecek.