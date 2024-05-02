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Haberler Balıkesir 'Pes' dedirten hırsızlık! Sanayiye bırakılan aracın 15 parçasını çaldılar

'Pes' dedirten hırsızlık! Sanayiye bırakılan aracın 15 parçasını çaldılar

Balıkesir'de yaşanan hırsızlık olayı duyanlara 'pes' dedirtti. 4 hırsız sanayiye tamir için bırakılan hasarlı aracın 15 parçasını çaldı. İhbar üzerine hırsızları yakalayan polis, aracı sahibine teslim ederken tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

İHA
’Pes’ dedirten hırsızlık! Sanayiye bırakılan aracın 15 parçasını çaldılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kendi adına ruhsatlı hasarlı aracını tamir edilmesi için sanayide bir işletmeye bırakan Ş.Ç. isimli vatandaş hayatının şokunu yaşadı. S.Ç., sabah aracına ait ön kaporta, şanzıman, difransiyel, motor, teyp, ön farlar, sol ön çamurluk, motor beyni, ön panel, panjur, el freni, davlumbaz, filtreler ve radyatörün olmadığını görerek polise müracaat etti.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda B.E. (18), E.E. (45), V.E. (23) ve M.E. (20) isimli şahısların sanayi içerisine girerek araç parçalarını çaldıkları tespit edildi. Şahısların ikametinde yapılan aramada çalınan malzemeleri ikamet önünde bulunan kendilerine ait hasarlı araca monte ettikleri anlaşıldı. Hasarlı araçta bulunan malzemeler sökülerek, araç sahibine teslim edildi. Şüphelilerden E.E., V.E. ve M.E. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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