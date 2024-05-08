Berzeg’in ölümünde ‘42 plakalı araç’ detayı

ÜNLÜ ekonomist Korhan Berzeg, aylardır aranıyordu. Geçtiğimiz günlerde ekonomistin evinin bulunduğu Balıkesir Gönen yakınlarında kemik parçaları ve Berzeg'e ait cüzdanla kıyafet parçaları bulunmuştu. Bir vatandaş, Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün köy yolunda şüpheli bir aracın geldiğini söyledi.

Yağışlı bir günde üzerinde halı yüklü aracın durduğunu anlatan görgü tanığı şu ifadeleri kullandı: "O sabah bir arkadaşımızı ziyarete geldik. Saat 10.30 gibi Korhan Bey'in kayıp olduğunu söyledi. O sıralarda Korhan Bey'in evinin bir alt sokağından dönen bir araç gördüm. Üstünde iki halı vardı, hava yağışlıydı. Jandarma aracını görünce tedirgin oldu. Yağışlı havada halıların dışarıda olması dikkatimi çekti. Araçta tek kişi vardı ve plakası 42'ydi."