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Haberler Balıkesir Korhan Berzeg olayında dikkat çeken gelişme! O iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı

Korhan Berzeg olayında dikkat çeken gelişme! O iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolduğu güne dair görgü tanıklarının söylediği ifadelerin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Tanıkların bölgede gördüklerini iddia ettikleri yabancı aracın Berzeg'in kemiklerinin bulunduğu noktanın tam tersi istikamette ve kuş uçuşu 3 bin 500 metre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

İHA
Korhan Berzeg olayında dikkat çeken gelişme! O iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı

Ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün ile ilgili görgü tanığı olduklarını iddia eden kişilerin, bölgede yabancı bir araç gördüklerine dair verdikleri farklı ifadeler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu kişilerin basına da yansıyan bu ifadeleri ile ilgili yetkililerden edinilen bilgiler doğrultusunda, araç ile ilgili araştırmanın yapıldığı ancak böyle bir aracın bölgede görülmediği, iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Korhan Berzeg olayında dikkat çeken gelişme! O iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı

Bölgede bulunan 90 güvenlik kamerasının tek tek incelendiği ancak bahsedilen araca ait hiçbir kaydın olmadığı, ayrıca görgü tanıklarının aracı gördüklerini iddia ettikleri noktanın Korhan Berzeg'in kemiklerinin bulunduğu noktanın tam tersi istikamette ve kuş uçuşu 3 bin 500 metre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Korhan Berzeg olayında dikkat çeken gelişme! O iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı

Diğer yandan her iki görgü tanığının verdiği ifadelerin çelişkili olduğu da belirtildi. Berzeg'in sabah saat 8.30'da kaybolduğu ancak görgü tanıklarının aracı saat 15.30'da gördüklerini iddia ettikleri, yani arada 7 saatlik bir zaman farkı olduğu bilgisi paylaşıldı. Görgü takınaklarının Berzeg'in kemiklerinin bulunduğu yere gidiş yolu olarak anlatılan yeri de yanlış ileri sürdükleri söylendi. Bu kişilerin Korhan Berzeg ile ilgili daha önce de hiçbir ifadelerinin olmadığı dile getirildi.

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