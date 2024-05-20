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Haberler Balıkesir Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Balıkesir Edremit-İzmir karayolunda köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kamyona çarptı. Feci kazada otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.

İHA
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Balıkesir Edremit -İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde seyir halindeki otomobilin önüne köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen kamyona çarptı.

İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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