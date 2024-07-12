Kurye Ata Emre Akman cinayetinde karar: Cani Erdoğan Özdemir’in cezası belli oldu!

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ın, sipariş teslim ettiği Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda 11 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili yürütülen dava bugün karar çıktı.

Sanık Erdoğan Özdemir'e ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası verildi. Azmettiricilikle suçlanan baba Orhan Özdemir ise beraat etti.

Cumhuriyet savcısı sanık ve babasının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti ancak saldırgan 18 yaşından küçük olduğu için 24 yıla kadar hapis cezası ise yargılanıyordu.

Cinayeti azmettirdiği öne sürülen baba hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.