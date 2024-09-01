Telefon dolandırıcıları yakayı böyle ele verdi... Yaşlıları hedef seçiyorlardı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşlı vatandaşları hedef alarak dolandırıcılık yapan şahıslar, Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından kısa sürede yakalandı. JASAT timlerinin yürüttüğü kapsamlı operasyon sonucunda, dolandırıcıların çaldığı ziynet eşyaları ve paralar mağdurlara aynı gün içinde teslim edildi.

DOLANDIRICILARIN PAROLASI "VATAN"

Bandırma'ya bağlı Çepni ve Sahil Yenice kırsal mahallelerinde meydana gelen iki farklı dolandırıcılık vakası JASAT timlerinin başarılı operasyonu sonucu aydınlatıldı. Suçlular, aynı yöntemi kullanarak yaşlı vatandaşları telefonla arayıp kendilerini jandarma görevlisi olarak tanıtıp dolandırdılar. Bandırma merkezde işlenmiş bir cinayet olduğunu ve suç mahallinde bulunan altın ve paraların çalındığını belirterek, mağdurları dolandırmak için evlerine gönderecekleri sahte jandarma personelinin parola olarak "Vatan" kelimesini söyleyeceğini, bu şekilde gelen şahsa güvenerek altınları verebileceklerini söylediler.

40 DAKİKA TELEFONDA TUTTULAR

Mağdurlardan ziynet eşyası, döviz ve paralarını gönderdikleri sahte jandarmaya teslim etmelerini isteyen şahıslar, mağdurları yaklaşık 40 dakika telefonda tuttular. Bu yöntemle, Çepni Mahallesi'nde yaklaşık 2 milyon lira değerinde ve Sahilyenice Mahallesi'nde yaklaşık 160 bin lira değerinde dolandırıcılık vakaları gerçekleştirildi. Bunun üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel JASAT timleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Kolluk birimleriyle koordineli olarak kamera görüntülerini inceleyen ekipler, dolandırıcılık olayında kullanılan ticari taksilerin plakalarını tespit etti. Çepni Mahallesi'ndeki dolandırıcılık vakasında kullanılan araç ve şüpheliler, Eskişehir'de yakalandı. Sahilyenice Mahallesi'nde kullanılan araç ve zanlılar ise Bandırma'da, JASAT timlerinin gerçekleştirdiği sıcak takip neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Çepni Mahallesi'ndeki olayın şüphelileri A.B. (22) ve A.T. (22), Sahilyenice Mahallesi'ndeki olayın şüphelileri R.B. (32) ve C.E. (34) adli mercilere sevk edilerek tutuklandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları, döviz ve paralar mağdurlara teslim edildi.