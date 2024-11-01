Balıkesir’de tırdan düşen tomruklar dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı

Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, birini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Öte yandan kazada yaralananlardan 4'ünün doktor olduğu ve bir kongreden döndüğü öğrenilirken, ölen kişinin cenazesi ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.