Balıkesir’de yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Balıkesir'deki kaza, saat 01.30 sıralarında Bandırma- Bursa karayolu üzerindeki otogar ışıkları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kontrolsüz şekilde yola çıktığı sırada, şoförünün ismi öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yoldan çıkarken, ihbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler M.U. ile C.Ç. ile yolculardan M.C. (20), B.A. (23), B.B. (41), Y.K. (34), B.P. (22), S.K. (19), E.Y. (22), M.F.B. (10), N.S.T. (53), E.K. (5), A.P. (43) ve C.Y. (13) yaralandı. 3'ü çocuk 14 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.