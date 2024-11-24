CHP’li şehir eşkıyası gazeteciye saldırdı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yayın yapan yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, aynı ilçenin CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nadir Hasan Bayram tarafından saldırıya uğradı. Gazeteci Hakan Sataroğlu, 19 Kasım akşamı restoranda oturduğu sırada yanına gelen Burhaniye Belediye Meclisi'nin CHP'li üyelerinden Hasan Bayram tarafından önce kafasında şişe kırıldıktan sonra tekme ve yumruklanarak feci şekilde darp etmeye başladı.

Nadir Hasan Bayram

TOKAT VE YUMRUK

CHP'li Bayram, tokat ve yumruk darbeleriyle sandalyeden yere düşürdüğü gazeteciyi yerde bir süre tekmeledikten sonra uzaklaştı. Baygınlık geçiren ve çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan Sataroğlu tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Sataroğlu yaşadığı korku dolu anları Yeni Asır'a anlattı. Hasan Bayram'ın restoranda sohbet etmek için yaklaştığını zanneden Sataroğlu, "Önümdeki sandalyeleri çekti, oturacakmış gibi yaptı. Kendimi korumaya da gerek duymadım o anda. Sohbet edecek bir şey konuşacak zannettim. Birden önümdeki şişeyi kafamda parçaladı ve darp etmeye başladı" dedi.

Hakan Sataroğlu

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yerde baygınken saldırının devam ettiğini ifade eden Sataroğlu, "Çok üzgünüm, CHP'nin içinde bulunduğu bir haber araştırması yapıyordum. Kendisini de rahatsız etmiş olacak ki böyle davrandı. Aslında haber yaptığım araştırmayla ilgili olarak oraya geldiğini düşünüyorum. O gece hastane ve daha sonrasında emniyette verdiğim ifadeyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum" diye konuştu. Bu olayın kendisine geri adım attırmayacağını belirten Hakan Sataroğlu, "Araştırdığım konuyu belgelediğimde tabii ki yayınlayacağım. Gazetecilikten vazgeçecek halimiz yok" dedi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan Nadir Bayram ise "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı da, olayın faili Hasam Bayram'ı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiklerini açıkladı.