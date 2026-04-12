İZBETON soruşturmasında kritik gelişme: CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev operasyonun detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İzmir İZBETON soruşturması kapsamında; Gaziemir Kentsel Dönüşüm projeleri üzerinden kurulan bir yapı kooperatifi aracılığıyla menfaat sağlandığı iddia ediliyor. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise oldukça ağır: Zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali.
MİLYONLUK VURGUN İDDİASI: DOSYADA YOK YOK!
Harekete geçen ekipler, 9 Nisan'da düzenledikleri operasyonla aralarında siyaset dünyasının yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Şüphelilerden 9'u kıskıvrak yakalanırken, bir kişinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.
"BELEDİYE GÜVENCESİ" ALGISIYLA TUZAĞA MI DÜŞÜRÜLDÜLER?
Soruşturma dosyasında yer alan bilirkişi raporları ve mağdur beyanları, sistemin nasıl işlediğini de gözler önüne serdi. İddiaya göre, vatandaşlar "belediye güvencesi" algısı kullanılarak kooperatife üye yapıldı. Ancak işleyişin arka planında mevzuata aykırı sözleşmelerin havada uçuştuğu, ihale süreçlerinde belirli firmalara alan açıldığı ve hesap hareketlerinde milyonlarca liralık açıklanamayan farklar olduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre; şüphelilerin iştirak halinde, kooperatif üzerinden usul ve yasaya aykırı şekilde, hayatın olağan akışına aykırı para çıkışları gerçekleştirdiği ve kasa açıkları oluşturduğu öne sürüldü. Bu kapsamda toplam 28 milyon 578 bin 502,57 TL'nin yanı sıra, yüklenici firma olarak sözleşmeli bir şirkete 30 milyon 775 bin 620,93 TL ile 33 milyon 111 bin 991,41 TL arasında değişen tutarlarda fazladan ödeme yapıldığı iddiasının da dosyada yer aldığı belirtildi.
TANIDIK İSİMLER DOSYADA: SOYER VE ASLANOĞLU DA ŞÜPHELİ
Operasyonun yankıları sürerken, dosyanın ucu geçmiş dönemdeki üst düzey isimlere de uzandı. Daha önce başlatılan farklı bir zimmet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bu yeni dosyada şüpheli sıfatıyla yer aldıkları öğrenildi.
9 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ. üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli de, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
9 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON şirketinde usulsüzlükle suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp bugün mahkemeye sevk edilen aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da yer aldığı 9 şüpheli, 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'Zimmet' suçlamalarından tutuklandı.