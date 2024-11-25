Balıkesir'de akılalmaz olay! "Mideme dinleme cihazı yerleştirdi" dedi, eşini alıkoydu

AA muhabirinin Yargıtay 8. Ceza Dairesinin içtihat metninden derlediği bilgiye göre, Balıkesir'de yaşayan koca, tartıştığı eşini evin kapısını kilitleyerek silahla alıkoydu.



Kadının şikayeti üzerine koca hakkında "silah kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Sanık koca mahkemede "Midemde dinleme cihazı olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman karnımda dinleme cihazı olduğuna dair sesler duyuyorum. Bu cihazı eşimin yerleştirdiğini düşündüğüm için aramızda tartışma çıkmıştı. Doktora gidip baktırdığımda böyle bir cihaz görünmedi." şeklinde savunma yaptı.



Mağdur kadın ise mahkemedeki ifadesinde, midesine cihaz koyduğunu öne süren eşinin kendisine saldırdığını söyledi.



Mahkeme, sanığı, olay tarihinde işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğini ortadan kaldırmaya veya bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmasına yol açan bir akıl hastalığı olup olmadığının tespiti için Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk etti.