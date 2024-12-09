Sahte kredi kartı üreten şahıs Ayvalık’ta yakalandı

Alınan bilgiye göre; başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma ve kötüye kullanma suçlarından 27 adet arama kaydı bulunan ve İstanbul Anadolu Asliye Ceza Masası'nca 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y. isimli şahıs, Ayvalık polisinin yerinde müdahalesiyle yakalandı.

POLİSTEN SIKI TAKİP

H.Y.'nin kız arkadaşı F.E. ile birlikte Ayvalık'ta olabileceği bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri; şahsın kullandığı araç ve saklanabileceği adresler üzerinde sıkı bir takip başlattı.

H.Y.'nin saklandığı adresi tespit eden polis ekipleri, akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyon sonucunda şahsı kıskıvrak yakaladı.

Yapılan ilk sorgulamasının ardından Ayvalık Adliyesi'ne çıkarılan H.Y., hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi.