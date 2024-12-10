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Haberler Balıkesir Kazdağları’nın bu görüntüleri mest etti

Kazdağları’nın bu görüntüleri mest etti

Balıkesir ve Çanakkale arasında bulunan Kazdağları sonbahardan kışa geçişte oluşan renk cümbüşüyle insanları mest ediyor. Kazdağları'nın sisler altında kalan Sarıkız bölgesi, derin vadi, kanyonları ve şelaleleri ile dronla görüntülendi.

AA
Sislerle kaplanan Kazdağları dronla görüntülendi

Antik dönemlerde "bin pınarlı İda" olarak adlandırılan Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında yer alan Kazdağları, doğal güzellikleriyle her mevsim ön plana çıkıyor.

Kuzey Ege'de Edremit Körfezi'nin kuzeyinde bulunan Kazdağları, zengin fauna ve bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

Sislerle kaplanan Kazdağları dronla görüntülendi

Sahilden kızılçamlarla başlayıp 800 metre yükseklikte karaçamlara, daha sonra karaçam, meşe, kestane karışık ormanlarına erişilen Kazdağları'nın daha yüksek kesimlerde ise Kazdağı köknarına ulaşılıyor.

Sislerle kaplanan Kazdağları dronla görüntülendi

Bu özellikleriyle eko-turizm açısından büyük önem taşıyan oksijen deposu Kazdağları'nı görmek isteyen doğa fotoğrafçıları ve yürüyüş meraklıları, bölgeye ilgi gösteriyor.

Sislerle kaplanan Kazdağları dronla görüntülendi

Antik dönemlerde "bin pınarlı İda" olarak adlandırılan ve her mevsim ziyaretçilerine ev sahipliği yapan Kazdağları'nın sisler altında kalan Sarıkız bölgesi, derin vadi ve kanyonları ile şelaleleri, AA ekibi tarafından dronla kayıt altına alındı.

Sislerle kaplanan Kazdağları dronla görüntülendi

KAZDAĞLARI'NIN OKSİJENİ İÇİN İSTANBUL'DAN EDREMİT'E YERLEŞMİŞLER

Ailesiyle birlikte Kazdağları'nda yürüyüş yapan Arda Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazdağları'nın çok güzel doğaya sahip olduğunu söyledi.

Sonbahar'dan kışa geçişte oluşan renklerin çok keyif verdiğini belirten Yalçın, "Ağaçlar birbirinden güzel, buranın tabiatı ve havası da çok güzel." diye konuştu.

Sislerle kaplanan Kazdağları dronla görüntülendi

Halime Göçmen ise astım hastası olduğunu ve Kazdağları'nın oksijeninin bol olması dolayısıyla İstanbul'dan Edremit'e yerleştiklerini dile getirdi.

Sislerle kaplanan Kazdağları dronla görüntülendi

Kazdağları'na sık sık geldiklerini ifade eden Göçmen, şöyle konuştu:

"Hapşırmam vardı, geçti. Alerji ilacım vardı artık kullanmıyorum. Bu bölgeye yürüyüşe geliyoruz, çadırlarda konaklıyoruz. Burası çok güzel, herkese gelmelerini tavsiye ediyorum. Ben Karadenizliyim, burası da orayı aratmıyor. Sonbaharda ve bu dönemde burası çok güzel. Burada hiç hasta olmuyoruz. Herkesin buraya gelip bir kere dahi olsa görmesini isterim."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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