Kazdağları’nın bu görüntüleri mest etti

Kazdağları'na sık sık geldiklerini ifade eden Göçmen, şöyle konuştu:

"Hapşırmam vardı, geçti. Alerji ilacım vardı artık kullanmıyorum. Bu bölgeye yürüyüşe geliyoruz, çadırlarda konaklıyoruz. Burası çok güzel, herkese gelmelerini tavsiye ediyorum. Ben Karadenizliyim, burası da orayı aratmıyor. Sonbaharda ve bu dönemde burası çok güzel. Burada hiç hasta olmuyoruz. Herkesin buraya gelip bir kere dahi olsa görmesini isterim."