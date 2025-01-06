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Balıkesir’e şehit ateşi düştü

AYŞEN ALPTÜZÜN

Giriş Tarihi: Gazete

Balıkesir’e şehit ateşi düştü

İSTANBUL Eyüpsultan'da, Cumartesi akşam saatlerinde görevi başındayken, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosikletli polis memuru Emirhan Aramış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Balıkesir’e şehit ateşi düştü

İki aylık polis memuru Emirhan Aramış (22), İstanbul'da geçirdiği kaza sonucu şehit düştü.

ŞEHİT polis Aramış'ın naaşı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Balıkesir’e şehit ateşi düştü

Şehidin cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verilecek.

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