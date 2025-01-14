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Balıkesir'de yangında bir ev tamamen yandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinin meydana gelen olayda Eskimanyas mahallesinde bulunan ahşap ev elektrik kaçağından çıkan yangınla küle döndü. Can kaybının olmadığı yangın hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA

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Balıkesir’de yangında bir ev tamamen yandı

Balıkesir'de Manyas'ın kırsal Eskimanyas Mahallesinde bu sabah saatlerinde elektrik kaçağından meydana geldiği belirtilen yangında ahşap ev tamamen yandı. Ersin Gedik'e ait ahşap evde sabah ev halkının işe gitmek için çıktıktan sonra çıktığı belirtilen yangın Manyas ve Susurluk itfaiyeleri gurup amirliğinin iki araç ve altı personel ile müdahale ettiği yangında evin tamamen yandığı maddi hasarın büyük olduğu belirtilirken can kaybının olmaması teselli oldu. Yangın ile ilgili olarak Manyas Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de yangında bir ev tamamen yandı

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