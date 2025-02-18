Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü.

Zanlıların adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 10'unu yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 186,46 gram metamfetamin, 13,43 gram esrar, 2,16 gram bonzai, 16 sentetik hap, 3 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 bin 100 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekipler, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.