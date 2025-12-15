Haberler Gündem Son dakika: Habertürk'teki taciz iddialarını Kenan Tekdağ böyle susturmuş Son dakika: Habertürk'teki taciz iddialarını Kenan Tekdağ böyle susturmuş Son dakika haberleri...Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili daha önce kurum içinde ortaya atılan 'taciz' iddialarını, yönetici Kenan Tekdağ'ın yaptığı kurum içi duyuru ile örtbas etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Duyuruda, işten çıkarma tehdidi de yer aldı. SABAH









Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında görevden alınan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu bazı isimler geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Soruşturmaya ait detaylar gün yüzünde çıkarken, soruşturmanın ardından Ersoy'la ilgili ortaya atılan taciz iddialarının daha önce de kurum içi yapılan şikayetler üzerine gündeme geldiği ortaya çıktı. Bazı spikerlerin taciz edildikleri yönündeki iddiaları Habertürk'ün İnsan Kaynakları Birimi'ne iletti ve gerekli desteği ve karşılığı göremedi. Spikerler daha sonra durumu, o dönem Can Medya Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan ve Can Holding soruşturmasında tutuklanan Mehmet Kenan Tekdağ'a ilettikleri belirtildi.