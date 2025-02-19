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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 10 zehir taciri yakalandı

Balıkesir'de 10 zehir taciri yakalandı

Balıkesir’de zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

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Balıkesir’de 10 zehir taciri yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 şüphelinin ikamet adresleri belirlenerek operasyon için düğmeye basıldı.

Balıkesir’de 10 zehir taciri yakalandı

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan eş zamanlı operasyonla beraber 10 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde, 186 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 2 gram bonzai, 16 sentetik hap ve 3 adet extasy ele geçirilirken, 3 adet hassas terazi ile beraber uyuşturucu ticaretinden el edildiği değerlendirilen 170 bin 100 liraya da el konuldu. Öte yandan 1 şüpheliyi de yakalama çalışmaları devam ederken, 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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