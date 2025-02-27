Altın dolu çanta son anda dolaba takıldı

Balıkesir'in Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi'nde saat 12.00 sularında bir kuyumcuya, silahlı ve maskeli bir şahıs soygun girişiminde bulundu. Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili kapsamlı arama çalışması başlattı.

Şüpheli şahısın kimliğini kısa sürede tespit eden polis ekipleri, E.G. isimli şahsı saklandığı yerde kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikatının devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan olayda soyguncunun altınları bir çantaya doldurduğu, panik halde kaçarken çantanın dolaba takılması neticesinde olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.