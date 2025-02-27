  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Balıkesir Altın dolu çanta son anda dolaba takıldı

Altın dolu çanta son anda dolaba takıldı

Balıkesir'de bir kuyumcuya güpegündüz silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı. Anbean kameraya yansıyan olayda altınları çantaya dolduran şüpheli çantanın dolaba takılması sonucu olay yerinden eli boş kaçtı.

İHA

Giriş Tarihi:

Altın dolu çanta son anda dolaba takıldı

Balıkesir'in Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi'nde saat 12.00 sularında bir kuyumcuya, silahlı ve maskeli bir şahıs soygun girişiminde bulundu. Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili kapsamlı arama çalışması başlattı.

Altın dolu çanta son anda dolaba takıldı

Şüpheli şahısın kimliğini kısa sürede tespit eden polis ekipleri, E.G. isimli şahsı saklandığı yerde kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikatının devam ettiğini bildirdi.

Altın dolu çanta son anda dolaba takıldı

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan olayda soyguncunun altınları bir çantaya doldurduğu, panik halde kaçarken çantanın dolaba takılması neticesinde olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA