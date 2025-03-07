Balıkesir’de şehir güvenliği kadın komutanlara emanet

"JANDARMA OLMA FİKRİ ÖĞRENCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde bulunan Üniversite Jandarma Karakolu komutanlığı yapan Teğmen Nesibe Şeyma Omuk ise, gününün önemli bir kısmını yaklaşık 20 bin öğrencinin bulunduğu karakol bölgesinde geçiriyor. Suça ve ihbarlara müdahale noktasının yanı sıra suçun önlenmesi için de gayret sarf eden Teğmen Omuk, özellikle üniversite öğrencilerini hedef alarak banka hesaplarını kullanmak isteyen dolandırıcılara karşı öğrencileri bilgilendirerek ve gerektiği noktada müdahalelerde bulunarak görevini yerine getiriyor.

Teğmen Omuk, "Öğrenciler beni gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Daha sonra hevesli bir şekilde yanıma gelerek sorular soruyorlar. Jandarma olma fikri öğrencilerimize cazip geliyor. Karakolumuzu ziyaret ederek nasıl jandarma olabileceklerini soruyorlar. Biz öğrencilerimize, 'bugün burada ben varım, yarın sizler olacaksınız' dediğimde öğrencilerin gözlerindeki ışıltıyı görmek benim için gurur verici ve umut veren muhteşem bir duygu" dedi.