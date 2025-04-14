Heimlich manevrası Balıkesir'de hayat kurtardı!

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, soluk borusuna yemek kaçan yaşlı adam, bakıcının yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Dursunbey Belediyesi Sevgi Evi Misafirhanesi'nde kalan 91 yaşındaki Ahmet Altay, akşam yemeği yerken soluk borusuna yemek kaçması sonucu aniden fenalaştı. Durumu fark eden personel İsmail Kantar, yaşlı adama müdahalede bulundu.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da personele verilen eğitimlerin önemine dikkati çekerek, Heimlich Manevrası ile Sevgi Evi misafirhanesi konuğu Altay'ı hayata bağlayan İsmail Kantar'a teşekkür etti.